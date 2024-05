PROOVISÕIT | Volvo EX30: muutuva maailma peegeldus

Kuid ajad muutuvad. Stereotüübid nagu telliskivikujuline disain, vuntsid, ruuduline särk ja taskutega lühikesed püksid on minevik. Need lihtsalt enam ei kehti, sest Volvo on kaasaegne automark ning mitte ainult tehnoloogiliselt, vaid ka viisilt, kuidas oma kliente kõnetada. Kas liigagi kaasaegne, otsustage loo lõpuks ise!

Maailm üleilmastub. Küsimusele, mis seoses Rootsiga esimese asjana meenub, vastatakse Pipi Pikksukk (kes pole enam neegrikuninga tütar), IKEA (mis on Hollandi firma) ning Greta Thunberg (kes mõjutab üleilmselt kõiki – nii neid, kes sõidavad autoga kui ka neid, kes sellest kuuldagi ei taha).

Rootsi sümbolina on kõrgel kohal ka Volvo, mille kuulumine hiinlastele, täpsemini Zhejiang Geely Holding of China, on üldteada. Aga võime pöörata kiiresti muutuvas maailmas asju enda kasuks on suures äris väga tähtis ning uus EX30 tõestab veenvalt, et tema jaoks on hiina juured edu aluseks.

Täiesti uued kliendid

Läbi aegade on neli viiendikku Volvo ostjaist olnud ärikliendid, seda rendiautodest ja suurfirmadest kuni mees-ja-koer mikroettevõteteni. Vaid 20% Volvo müügist Euroopas (riigiti muidugi varieerub) moodustavad eraisikud.

Aga see suhe peab muutuma. Jaekliendid maksavad auto eest reeglina rohkem kui ettevõtted. Lisaks vahetavad nad oma autosid keskmiselt seitsme aasta järel (ehkki ühiskondlik surve nõuab autovahetust hiljemalt viienda aasta lõpus), samas kui äriklientide puhul on see umbes kolm-neli aastat.

Näiteks Saksamaal, mis on Volvo jaoks üleilmselt suuruselt neljas turg mulluse müügimahuga 45 500 autot, ütlevad lähituleviku prognoosid era- ja äriklientide vahekorraks 50-50. See on väga suur muudatus. Mis lubab nii julgeid ennustusi teha?