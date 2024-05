Soome uuringud näitavad: majandusmetsas ei ole õõnelindudele piisavalt võimalusi

Sobilike õõnepuude olemasolu on vaid üks õõnsustes pesitsejate edukuse mõõt – kõik uuritud liigid on paiksed, mistõttu on toidurohkusel, mis on majandusmetsas reeglina väiksem (tervemad puud), oluline roll. Ka metsa ümbritseval maastikul võib olla mõju, sest pesitsusväliselt kasutavad linnud suuremat ala, kui uuringusse kaasatud metsad. Seega, oluline on suurte lehtpuude jätmine okaspuistutesse, samuti surnud puude ja tüügaste olemasolu. Seda teades on võimalik metsa majandada nii, et see jääks siiski õõnelindudele sobilikuks elupaigaks.