„See pole nii ühene.“ Andres Merits selgitab, milline on AstraZeneca vaktsiini kasutajate TTS-sündroomi tõenäosus

Briti-Rootsi ühisettevõte AstraZeneca teatas teisipäeval, et on alustanud üle maailma oma COVID-19 vaktsiini kasutuselt kõrvaldamist. Reutersi andmetel teatas ettevõte ka, et jätkab Vaxzevria vaktsiini müügilubade tühistamist Euroopas. Sellise tegevuse ametlikuks põhjuseks toodi nõudluse vähenemine. Ettevõte teatas, et vaktsiini enam ei toodeta ega tarnita ja see on asendatud ajakohastatud vaktsiinidega, mis võitlevad uute koroonaviiruse variantidega.