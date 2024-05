KUULA | „Istmesoojenduse“ 199. osa: Tesla sai hiinlastega olulise kokkuleppe, kuid mis hinnaga?

Alustame saadet ridamisi kurbade uudistega - teedeehituse jaoks mõeldud raha on läbi aegade väikseim, peaaegu sama kurvad on ka aprillikuu automüüginumbrid.

Eelarveliste puudujääkide tõttu jääb rallikalender hõredamaks Võru ralli võrra, hõredamaks on jäänud ka Vanasadama trammiliini ehituse tõttu trammiliiklus. Kuna suvi on ametlikult käes, jõustusid Pärnus uued, kallimad parkimismäärad.

Juba mõnda aega on käinud tants platvormitöö direktiivi üle - mis loom see täpsemalt on ja kui paljusid inimesi see mõjutab?