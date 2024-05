Farmaatsiahiiglane AstraZeneca teatas oma COVID-19 vaktsiini tagasikutsumisest üle terve maailma. Ettevõte teatas avalduses, et otsus on puhtalt äriline ja selle põhjuseks on uute koroonaviiruse variantide vastasete uuendatud vaktsiinide ülejääk.