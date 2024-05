Teadusartikkel: türannosaurus oli umbes sama tark nagu krokodill, kuid mitte nii tark nagu ahv

Türannosaurus oli umbes sama tark kui tänapäeva roomajad. Seda näitavad ajakirjas The Anatomical Record avaldatud uue uuringu tulemused. Märgitakse, et 2023. aastal näitas Brasiilia neuroloogi poolt läbi viidud uuring, et T. rexi kognitiivne intelligentsus on lähedane primaatide omale. Rahvusvaheline teadlaste meeskond on selle hüpoteesi nüüd ümber lükanud, järeldades, et türannosauruse intellekt sarnaneb tõenäoliselt krokodilli omaga.

2023. aasta uuringu üks peamisi probleeme oli, et hinnati üle türannosauruse aju suurust, kuna eeldati, et aju täitis kogu endokraniaalse õõnsuse. Nüüd jõudsid teadlased järeldusele, et aju ja ajuvedeliku suhe oli tõenäoliselt lähedasem roomajate kui tänapäevaste lindude omale. Uues uuringus täiustasid teadlased andmekogumit, standardiseerides kehamassi hinnanguid ja jättes välja need T. rexi kolju struktuurid, mis ei ole seotud närvitegevusega. Ning saadi teised tulemused kui 2023. aastal.

Kuigi türannosaurusel oli tõenäoliselt krokodilli intellekt, ei tähenda teadlaste sõnul, et nende loomade käitumine poleks olnud nii mitmekesine, nagu varem eeldati. „Kui öeldakse, et dinosaurused meenutasid oma tunnetuses tänaseid roomajaid, ei tähenda see, et need olnuks igava käitumisega loomad. Roomajad võivad samuti olla väga põnevad,“ kinnitasid teadlased.