Jahmatav leid: arheoloogid leidsid hävinenud Hitleri punkrist käte ja jalgadeta skeletid

Amatöörarheoloogid leidsid Hundikoopast viis ilma käte ja jalgadeta skeletti. Wolfsschanze ehk Hundikoobas oli teise maailmasõja üks Adolf Hitleri peakortereid ja tänapäeval on see paik populaarne turismiobjekt. Samas ei olda veel kindlad, et need inimesed surid natside käe läbi, kirjutab The Guardian.

Hundikoopa kompleks asub tänapäeva Poola territooriumil, kuid Teise maailmasõja ajal oli see Ida-Preisimaa. Omal ajal oli see Euroopa üks eraldatumaid ja kõige kaitstumaid kohti. Arvatakse, et Hitler veetis sõja ajal Hundikoopas rohkem aega kui kusagil mujal. Just seal leidis aset kuulus atentaat Hitlerile, kui 20. juulil 1944 asetas Saksa ohvitser Stauffenberg tammepuust laua alla portfelli pommiga. Hitler elas tapmiskatse üle.

Säilmed kuuluvad arvatavasti ühele perekonnale ja avastati arheoloogiliste väljakaevamiste käigus maja varemete alt, kus elas Luftwaffe komandör Hermann Göring. Tänapäeval on see osa Hundikoopast peaaegu täielikult tihniku poolt neelatud ja kuni viimase ajani arvati, et see paik on juba täielikult läbi uuritud ega pakkunud professionaalsetele arheoloogidele huvi. Seetõttu lubasid Poola võimud Poola-Saksa amatöörarheoloogide meeskonnal selles paigas väljakaevamisi teha. Need vältasid mitu aastat, leiti enamasti tavalisi majapidamistarbeid. Veebruaris said otsijad aga šoki, kui leidsid Göringi maja põranda alt inimese pealuu. Politsei kinnitas, et tegu pole kuriteo ohvriga ja väljakaevamised jätkusid. Kolju järel avastasid arheoloogid viis skeletti: kolme täiskasvanu, ühe teismelise ja ühe imiku säilmed.

Ühelgi luustikul polnud märke riietest ega muudest isiklikest esemetest, mis tähendab, et need eemaldati enne matmist. Kuid kõige huvitavam on see, et otsijad ei leidnud käsi ega jalgu. Kuigi on tõenäoline, et need luud aja jooksul lihtsalt lagunesid ära, kuna nad on teistest peenemad, ei saa välistada, et need raiuti enne matmist maha. Spekuleeritakse selle üle, kas surnukehad maeti Göringi maja alla sõja ajal või maeti need sinna pärast sõda. Saksa meedia usub, et perekond võis langeda näiteks punaarmeelaste ohvriks.