Hiina kosmoseaparaat toimetab Kuule „salajast“ lasti: millest täpsemalt jutt on?

Nagu selgus, on planeetidevahelise automaatjaama Chang’e-6 pardal, mis peaks esimest korda inimkonna ajaloos jõudma Kuu kaugemale küljele, salalast, millest ei teatatud. Sellest kirjutab SpaceNews.

Hiina kosmosetehnoloogia akadeemia (CAST) avaldatud fotol on näha kosmoseaparaadi külge kinnitatud kulgur. Ekspertide sõnul on kuukulguril infrapunaspektromeeter, mis aitab määrata kivimite ja regoliidi koostist Kuu pinnal.

Plaani kohaselt maandub Chang’e-6 pärast mitmeid manöövreid Aitkeni basseini kraatris, mis on Kuu kuulsaim kraater. See asub Kuu kaugema külje lõunaosas. Eeldatakse, et hiinlaste kosmoseaparaat kogub mitu kilogrammi regoliiti – Kuu kivimite ja mineraalide fragmente.