Rakett69 fännipäev tõi maja täis

„Meil on hea meel näha, et „Rakett69“ on nii suurte kui ka väikeste vaatajate hulgas jätkuvalt populaarne ning järjest sirgub juurde noori, kes saatesse osalema plaanivad tulla,“ sõnab saatejuht Aigar Vaigu. „“Rakett69“ saade on 14 aasta jooksul teinud teadus- ja tehnoloogiavaldkonna populariseerimiseks ära suure töö ning loodame, et saame seda jätkata vähemalt sama kaua.“