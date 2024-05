Tehisintellekt on juba käeulatuses: uued M3-protsessoriga Maci arvutid pakuvad igapäevaelu lihtsamaks muutvaid funktsioone

AI-võimalused on seadmes endas

Paljud tehnikahuvilised teavad, et Apple seab alati esikohale parima kasutajakogemuse. Uusimas arvutis MacBook Air M3 on suurimat tähelepanu pööratud AI-tehnoloogiatele, mida kasutab iga päev üha rohkem inimesi.

„On ilmselge, et elame tehisintellekti ajastul. Selles on Apple juba mitme sammu võrra ees ja pakub kasutamiseks erinevaid tehisintellekti funktsioone ühes seadmes. Tänu Apple Siliconi kiibisüsteemile üleminekule saab nüüd tehisintellekti võimalusi sujuvalt kasutada igas Maci arvutis. Uus sülearvuti MacBook Air M3 võimaldab säästa aega tehisintellekti erinevate tööriistade otsimiselt, sest kõige vajalikumad funktsioonid on lausa käeulatuses. Nende hulgas on selliseid tööriistu, mis aitavad teil kontrollida matemaatikaülesannete lahendusi, aga ka selliseid, mis eemaldavad fotode taustal olevad mittevajalikud objektid,“ ütleb Apple'i seadmesüsteemide sertifitseeritud insener Andrei Mihhailov.

Eksperdi sõnul tuleb see, et tehisintellekti funktsioonid on juba seadmesse integreeritud, kasuks mitmel põhjusel. Tänu sellele on parem nii andmete turvalisus kui ka privaatsus ning hilinemised ja kulud on väiksemad.