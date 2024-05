Õiguskantsler Ülle Madise seadis kahtluse alla politsei valvekaamerate seaduslikkuse

Eesti politsei on Eesti avalikesse kohtadesse üles pannud kaugelt enam kui tuhat kaamerasilma, mis vahetpidamata jäädvustavad kõike ja kõiki, mis nende vaatevälja jääb. Õiguskantsler Ülle Madise näeb selles üha kasvavat inimeste põhiõiguste riive kasvu ning ta seab kahtluse alla, kas need kaamerad ikka on seadust täpselt järgides tööle pandud.