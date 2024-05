Esimene metsikus looduses: orangutanist sai esimene loom, kes kasutas haava ravitsemiseks ravimtaime

Isane Sumatra orangutan kasutas ravimtaime oma näol haava ravimiseks, teatab Sky News. See on esimene kinnitatud juhtum, kus metsloom ravib haava, kasutades teadaolevate raviomadustega taime. Uuringu tulemused avaldati teadusajakirjas Scientific Reports.

Märgitakse, et teadlased nägid pealt, kuidas isane Sumatra orangutan nimega Rakus valis Akar Kuningina tuntud taime lehti, näris neid ja seejärel kandis saadud segu kahjustatud piirkonda oma parema silma all. Järgmistel päevadel ei olnud märke infektsioonist ning vähem kui viie päeva pärast haav sulgus ning kuu aega hiljem oli see täielikult paranenud.

Rakust ei nähtud seda kusagil mujal kasutamas, nii et teadlased järeldasid, et tõenäoliselt kasutas ta ravimtaime oma haava ravimiseks.

Max Plancki loomade käitumise instituudi primatoloog ja kognitiivbioloog Isabelle Laumer ütles, et Rakus sai vigastuse kolm päeva varem, tõenäoliselt kakluse käigus ühe teise isasega. Laumer sõnas, et taime keemiliste ühendite analüüs näitas, et see sisaldab alkaloide, millel on „antibakteriaalne, põletikuvastane, seenevastane, antioksüdantne ja muu haavade paranemisega seotud bioloogiline toime“. Samuti märgati, et Rakus puhkas haava paranemisel tavapärasest rohkem.