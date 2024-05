Üllatavad tulemused: kaalu langetamise edukus on otseselt seotud kaalumise sagedusega

Kaalu langetamise edusammud on otseselt seotud sellega, kui sageli inimene kontrollib protsessi käigus oma kaalu. Seda tõestab teadusajakirjas Obesity avaldatud uus uuring .

Florida ülikooli kliinilise ja tervisepsühholoogia osakonna teadlaste meeskond jälgis 74 katses osalejat, kes läbisid kolmekuulise kaalulangusprogrammi. Enamik osalejatest (68,9%) olid ülekaalulised või rasvunud naised vanuses 40–60 aastat: keskmine kehamassiindeks oli 31,2 ühikut (pluss-miinus 4,5). Norm on 18,5-25 ühikut.

Katse ajal said osalejad iganädalasi veebipõhiseid kaalulangetamiskonsultatsioone. Katses osalejad pidid ise jälgima oma kaloritarbimist ja kehalise aktiivsuse taset. Samuti pidid nad end iga päev kaaluma. Kord nädalas täitsid osalejad veebipõhise küsimustiku, andes sellega teadlastele enesekontrolli andmeid. Kolmekuulise kaalulangetusprogrammi lõppedes oli osalejate keskmine kaalukaotus 6,42 kilogrammi.

Pärast kogutud andmete võrdlemist märkasid teadlased, et need, kes kaalusid end nädalas korra või paar, võtsid kaalus juurde. Need, kes astusid kaalule 5-6 korda nädalas, vastupidi, jätkasid kaalu langetamist. Osalejad, kes kontrollisid oma kehakaalu kolm kuni neli korda nädalas, ei näidanud olulisi kehakaalu muutusi.