Pettuseohver Arvi: ma olen väga kuri kõigi Eesti kiirlaenufirmade peale

Kuna pilt tundus ilus, siis lasi Arvi võtta juba ka Bondorast 4200 eurot laenu, et see investeerida. Järgnes 7000-eurone laen Inbankist. Kui ta tahtis aga keskkonnast – mis osutus võltsitud keskkonnaks – raha välja võtta, siis teatasid pätid, et selleks vaja on veel maksta 2800 eurot. Selle summa võttis ta juba laen.ee keskkonnast.