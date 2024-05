Sony nõuab Helldivers 2 mängimiseks PSN kasutajat, mis pole teiste hulgas Eestis saadaval

Alguses teatati, et praegused kasutajad saavad ühendada nimetatud kontod alates 30. maist 4. juunini. Uued mängijad peavad need ühendama alates 6. maist.

Helldivers 2 kogukonnajuht kinnitas alles eile, et PSN-i katvuseta riikides elavad inimesed saavad mängu edasi mängida ja neid ei blokeerita. Kuid nüüd on Helldivers 2 eemaldatud enam kui 170 territooriumilt, kus ei saa PSN-i kontot teha. Praegu on veel ebaselge, kas olemasolevad Helldivers 2 omanikud nendes riikides saavad mängimist jätkata.

Helldivers 2 arendaja Arrowhead Studios kordas hiljuti, et PSN-i muudatus tuli Sonylt, mitte nende meeskonnalt.

Steam on heaks kiitnud mängijate tagasimaksetaotlused, isegi kui nad on mänginud üle 2 tunni. Steami poliitika ei luba tavaliselt tagasimakseid, kui mängija ületab kaks tundi mängimist, kuid kuna PSN-i nõue tuli kuid pärast käivitamist, siis tundub, et Valve teeb erandi.

Nii või teisiti on see tohutu löök Helldivers 2-le - mängule, millest sai tänu PC-versioonile üks Sony kõigi aegade enim müüdud mänge - ja see tekitab küsimusi selle kohta, miks mäng oli algselt nendel territooriumidel saadaval, eriti kui PSN-mandaat oli alati plaanis, nagu Sony oma teatises ütles.

Ametlikult toimub see PlayStationi mängude ohutuse ja turvalisuse tõttu. Konto sidumine võimaldab Sony’l keelata kuritarvitavaid mängijaid. Sony kirjutas neljapäeval, et oleks seda teinud juba käivitamisel, kuid „tehniliste probleemide tõttu lubasime Steam’i kontode ühendamise nõuded PlayStation Networki kontoga ajutiselt vabatahtlikuks. See ajapikendus lõpeb nüüd.“

Sony Online Entertainment on varem kannatanud küberrünnaku all, kui PSN ei töötanud, paljastades veel miljoneid kontosid ja tuhandeid krediitkaardinumbreid. PSN jõudis osaliselt uuesti võrku 26 päeva hiljem ja täielikult kaks nädalat hiljem, pakkudes tellijatele tasuta aastast identiteedikaitset ja eripakette.

Helldivers 2 ei pidanud olema nii suur mäng. See oli järg mängule, mis oli küll hästi hinnatud, kuid ei saanud suureks hitiks.

Vaid ühe päeva jooksul pärast turuletulekut oli Helldivers 2 Sony edukaim PC-lahendus. Kahe nädala jooksul möödus see Starfieldi kõigi aegade üheaegsete mängijate arvust. Sony sõnul esinesid varajased serveriprobleemid, mis olid suuresti tingitud nõudlusest. See oli 1. mai seisuga Sony seitsmes kõige suurema müügieduga mäng.