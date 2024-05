Raplamaal tuvastati kodulindudel ülikiirelt muteeruv linnugripi tüvi H5N1

Sealsest lindlast ei tohi linde praegu välja viia ega sisse tuua, samuti on taudipunkti likvideerimiseni piiratud inimeste ja transpordi liikumine. Ümberkaudseid linnupidajaid on teavitatud ning neile seatakse piirangud.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialisti Anne-Ly Veetamme sõnul põhjustab tuvastatud lindude gripi tüvi H5N1 lindudel rasket haigestumist ja suurt suremust. „Linnupidamise kohale, kus peetakse ligi 130 lindu on seatud kitsendused. Kõik linnud hukatakse ja linnupidamise ruumides teostatakse täielik puhastus ja desinfektsioon,“ kirjeldas Veetamm.

Kuna viirustüvi suudab levida juba mõnede imetajate seas, pelgavad ERRi novaatori teatel eksperdid, et see võib suurendada riski ka inimeste nakatumiseks.

H5N1 linnugripi tüvi on äärmiselt kõrge patogeensusega ja hüppab kergesti ühelt liigilt teisele. Tüvi hakkas maailmas levima 2020. aastal ning sellest ajast saadik on USA-s hukatud üle 90 miljoni kodulinnu. Samuti levib viirus hoogsalt koduveiste seas, kuigi sümptomid pidid kariloomade seas üsna leebeks jääma.

Amet teostab järelevalvet kõikide linnupidajate üle, kes jäävad lindlast kuni kümne kilomeetri raadiusesse. „Meile teadaolevalt on kümne kilomeetri raadiuses 30 linnupidamishoonet. Lisaks lindude seespidamise kohustusele tuleb järgida kõiki bioturvalisuse nõudeid, mis on vajalikud tõkestamaks lindude gripi laialdasemat levikut,“ kirjeldas Veetamm.

Kuna Eestis nagu mujal Euroopas levib jätkuvalt lindude gripp ning tuvastatud on uus taudikolle, siis on oluline, et kõik linnupidajad suhtuksid väga hoolsalt bioturvalisuse meetmete täitmisesse.