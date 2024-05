Kuidas vältida kasutatud auto ostmisel petta saamist: 10 kõige levinumat pettust

Autoandmetega tegelev ettevõte carVertical on tuvastanud 10 levinumat pettust, mille hulka kuuluvad nii võltsitud veebilehed, kahtlased makseskeemid kui varastatud autod.

Ettemaksmine

Petturlikud müüjad avaldavad kuulutusi autode kohta, mis tunduvad olevat eriti hea hinnaga. Seejärel veenavad nad potentsiaalset ostjat, et autot hoitakse kusagil eemal, ja paluvad enne sõiduki üleandmist raha eelnevalt üle kanda. Sageli jätavad nad mulje, et on ka teisi huvilisi, et ostjat tagant kiirustada. Kui raha on üle kantud, võtavad nad selle välja, eemaldavad kuulutuse ja kaovad jäljetult.

Autode edasimüüjate võltsitud veebilehed

Petturid loovad võltsitud autode edasimüüjate veebilehti, kus on väga atraktiivseid pakkumisi. Sageli näevad need veebilehed välja väga sarnased tuntud edasimüüjate võrgustike või kaubamärkidega ning nad kasutavad peaaegu identseid veebilinke. Kui kliendid leiavad need pakkumised ja võtavad niinimetatud müüjaga ühendust, palutakse neil sageli ette maksta ning nad kaotavad oma raha. Ostjad peaksid alati põhjalikult kontrollima kõiki veebisaite, kuhu nad raha kannavad, ja kui pakkumine tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tõenäoliselt see seda ka on.

Kahtlased makseskeemid

Petturlikud müüjad võivad väita, et nad ei aktsepteeri pangaülekandeid ning eelistavad makseid selliste teenuste kaudu nagu Western Union. See on koheseks ohumärgiks, sest petturid võivad luua võltsitud isikut tõendavaid dokumente ja võtta raha, kuid autot ei näidata kunagi.

Varjatakse asjaolu, et auto on imporditud

Mõnikord võivad müüjad jätta mainimata, et auto on pärit välismaalt. Isegi kui auto on imporditud 5 või 8 aastat tagasi, on see ikkagi oluline teave, mis võib olla otsustamisel määrava tähtsusega. Autot on suhteliselt lihtne ja odav importida, mistõttu paljud autod ostetakse ühest riigist ja viiakse siis teise riiki. Piiriüleste tehingute käigus võidakse aga läbisõitu manipuleerida ja osa kahjustusi varjata.

Facebook Marketplace