Rein Ruutsoo: vallutuspoliitika õigustamine on programmeeritud Vene kiriku geneetilisse koodi, aitab vaid sundlõpetamine

„Koletuslik“ – see on sobivaim sõna iseloomustama rolli, mille Moskva patriarhaadi õigeusu kirik on endale mitte ainult Ukrainas, vaid maailmapoliitikas võtnud. Õigupoolest on vallutuspoliitika õigustamine juba programmeeritud Vene „rahvusliku kiriku“ koodi. Igasugune „rahvuskiriku“, eriti aga „imperiaalse kiriku“ idee on kristluse oikumeenilise missiooniga lepitamatu. Kremlis püha sõda välja kuulutades seadsid kristlased end ületamatult ebamoraalsete valikute ette. Lääne kristluses võimaldavad nn ketserlikud liikumised (selleks oli ka Lutheri õpetus) kristluse moraalsele tuumale truuks jääda. Moskva patriarhaadi riigikiriku leninliku ja stalinliku nn demokraatliku tsentralismi totalitaristlikku hierarhiat kopeeriv mudel välistab igasuguse organiseeritud protesti juba eos.