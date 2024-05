Hääletud noored ehk noorte hääl on meediast välja jäetud

Selle taga on suuresti väljaannete toimetused, kes peavad hindama noorte küpsust ja valmisolekut olla meedias kajastatud.

Kui võtta aluseks ajakirjanduseetika, seavad noored ajakirjandusele mitmekordse väljakutse. Tuleb leida tasakaal, mis võimaldaks kajastada laste arvamusi, ilma neid ära kasutamata või neile negatiivset tähelepanu toomata.

Ajakirjandusuuringute teadlased Carina Tenor ja Marju Himma intervjueerisid nii Eesti kui Rootsi meediaväljaannete peatoimetajaid. Uuringu raames vaatlesid nad toimetustes toimivaid mehhanisme, et paremini mõista noorte vähest esindatust uudistes. Nad leidsid, et toimetuste ideaal võib küll olla sõnavabaduse austamine, ent reaalselt on alaealistel uudisallikatena piiratud väärtus. Sellepärast on teadlased oma artiklisse toonud ka kujundi „hääletud noored“.

Varasemad uuringud on näidanud, et noorte hääl on uudistes ala- ja väärkajastatud. Noored on küll meedias visuaalselt esindatud, kuid nende seisukohti ja arvamusi pole kuulda. Isegi kui on, siis esitletakse noorte seisukohti täiskasvanu silmade läbi. Lisaks pööratakse tähelepanu rohkem laste emotsioonidele kui nende arvamusele. Noortest räägitakse uudistes pigem „pehmetel“ teemadel (sport, kultuur, haridus) või siis hoopis kuritegevuse ja õnnetuste raames. Nii on teadlased jõudnud arusaamale, et lapsi kujutatakse meedias stereotüüpidena: kas süütute, passiivsete ohvritena või sõnakuulmatute kurikaeltena. Lapsed on küll loos olemas, kuid nad ei räägi ega tegutse – nende olemasolu on võrreldav dekoratsiooni või rekvisiidiga. Näiteks kirjeldasid Rootsis 2004. aastal läbi viidud uuringus lapsed, kuidas nad said kohalikus ajalehes sõna ainult seetõttu, et olid kohal konkreetse sündmuse juures.

Eetilised kaalutlused