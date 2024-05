FOTOD ja VIDEO | Tiskres pandi tööle Eesti sügavaim maasoojuspump – selleks tuli puurida 500-meetrine auk

Tiskre katsejaama puhul on tegemist kinnise soojussüsteemiga, kus auku paigutatud U-toru on ühendatud soojuspumbaga. Soojuspumbast liigub soojust kandev vedelik U-toru ühest otsast sisse ning kivimite soojus kandub üle vedelikule, kust see liigub uuesti üles soojuspumpa. Soojuspumbas eraldatakse maapõuest saadud soojus ning suunatakse edasi korteritesse. Jahtunud vedelik liigub uuesti U-torusse ning ring algab otsast peale. Kui süsteem panna tööle tagurpidi, saab suvekuudel hoonet ka jahutada.