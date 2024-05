„Ameeriklaste droonid ei kõlba kuhugi!“ Ekspert selgitab, miks on mitu USA päritolu „imerelva“ sõjaväljal haledalt läbi kukkunud

USA asekaitseministri Bill LaPlante’i sõnul on Ameerika GLSDB-raketid end Ukraina sõjas näidanud väga halvasti. OSINTi uurija John Ridge kirjutas sellest sotsiaalvõrgustikus X (endine Twitter). Tasub lisada, et LaPlante ise konkreetset relvatüüpi ei nimetanud. „Üks ettevõte, ma ei ütle, kes see on, käis välja väga laheda idee võtta õhk-maa relv ja teha sellest maapealne versioon, mida saaks kasutada pikamaarelvana,“ teatas LaPlante. Kuigi relva nime ei nimetatud, on GLSDB ainus süsteem, mis vastab täielikult LaPlante’i kirjeldusele. Tegelikult on see täpselt see, millest John Ridge kirjutas. Väidetavalt on selle relvasüsteemi põrumise taga Vene armee segajad: kui GPS-side on häiritud, väheneb GLSDB täpsus. See ei tähenda, et GLDSB ei tabaks üldse mitte midagi, vaid kõrvalekalle sihtmärgist muutub suuremaks ja mitte enam paari, vaid 30–50 meetri jagu.