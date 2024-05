Autol on Google’iga multimeediasüsteem OpenR Link (alates Techno tasemest) ja Solarbay toonitud klaasist katuseluuk. Pakiruum on suur: mahutavus varieerub 492 ja 624 liitri vahel, olenevalt libiseva pinkistme asendist. Pakiruumil ei ole äärist, mistõttu on lihtne asju asetada tasasele põrandale ja laadida sinna ka suuremaid esemeid. Sellel on ka elektriline tagaluuk, millel on käed-vabad avamine