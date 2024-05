Lageraie kahandab metsalinnustikku: näide Lõuna-Soomest

Teadusajakirjas Forest Ecology and Management ilmunud uuringust selgub, et Soome metsalinnustik kahaneb ligikaudu 1% aastas ning selle peamine põhjus on lageraie. Alates 2010. aastast on Soome raiemahud kasvanud, mis suure tõenäosusega tähendab jätkuvat metsalinnustiku vaesumist. Metsade loodusliku mitmekesisuse säilimiseks soovitavad teadlased raiemahte langetada.

Inimtegevus on maastikke ja kliimat muutnud, kuid üht mõju teisest on pika aja jooksul kogutud andmeteta eristada keeruline; teame siiski, et suures plaanis vähendavad maastike ja kliima kiire muutus elurikkust. Näiteks on nii soojenemine kui ka vanade metsade raie kahandanud põhjala metsade laanenääri (Perisoreus infaustus) ja taigatihase (Poecile cinctus) arvukust.

Põhja-Euroopas on peaaegu kõik väljaspool kaitsealasid asuvad metsad ühel või teisel moel majandatud. Seni on tavapärane lageraie tsükkel olnud 60–100 aastat. Nii aga tekivad killustunud ja valdavalt üheealised puistud, mille struktuur ja dünaamika ei sarnane loodusliku metsaga. Metsalindude arvukus on langenud 25% (1980–2012) just Soomes, Rootsis ja Norras, Kesk-Euroopas ei ole muutused märgatavad olnud.

Soomes analüüsiti 30 aasta (1993–2022) metsalindude andmeid, eristamaks lageraie, kliimasoojenemise ja sõraliste arvukuse mõju metsalindudele. Raie soosib sõraliste arvukust, sest lage ala või noorendik on neile soodne toitumiseks. Samas on teada, et sõraliste arvukuse kasvuga väheneb metsalindude arvukus. Soomes on sõraliste arvukus viimastel kümnenditel jõudsalt kasvanud.

Uuringuala oli 6 km2 suurune majandatavate metsadega maastik: metsa oli seal 564 ha, sellest 232 ha (41%) raiuti uurimisperioodil lagedaks. Kuni 1970. aastateni majandati piirkonnas metsa püsimetsana, kuid hiljem on seal valdav olnud lageraie. Linde loendas sama isik igal aastal sama metoodikaga.