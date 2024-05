Eesti ametkonnad kinnitavad kui ühest suust: mingeid uusi GPS-häiringuid pole

Möödunud nädalal pöördus teatavasti algupunkti tagasi kaks Helsingist Tartusse lendama pidanud Finnairi lennukit. Sel esmaspäeval teatas ettevõte, et peatab 29. aprillist kuni 31. maini oma igapäevased lennud Tartusse, et Tartu lennujaamas saaks kasutusele võtta alternatiivse lähenemislahenduse, mis ei vaja GPS-signaali.

„Eelmisel nädalal pidid kaks Finnairi lendu pöörduma tagasi Helsingisse, GPS-häired takistasid Tartusse lähenemist, kuna lennujaamas kasutatakse ainult GPS-signaalil põhinevaid lähenemismeetode. GPS-häired võivad takistada õhusõiduki lähenemist ja maandumist. Finnairi lennukitel on erinevad navigatsioonisüsteemid, ent Tartu lennujaamale lähenemiseks on vaja GPS-signaali ja me ei saa GPS-häirete tõttu sinna lennata,“ ütles põhjenduseks Finnairi lennundusjuht Jari Paajanen.