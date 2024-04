„Nende kasutamise üle otsustab ülemjuhataja Sõrskõi isiklikult.“ Mitu ameeriklaste raketti kuluks Krimmi silla hävitamiseks?

Kreml panustas miljardeid Krimmi militariseerimiseks, baaside laiendamiseks ning ladude ja muu taristu ehitamiseks. Nüüd on Ukraina saanud endale ballistilised raketid ATACMS, millega saab Putini kindlust ohustada. Varem ründasid ukrainlased edukalt Krimmis asunud Vene sõjalist infrastruktuuri tiibrakettidega Storm Shadow.

Krimmis on Venemaa Musta mere laevastik, kuus suurt lennuväebaasi, hulgaliselt juhtimiskeskuseid, relvaladusid, dokke, kasarmuid jms. Samuti on seal nende kaitsmiseks palju õhutõrjeradareid ja õhutõrjekomplekse. Krimm on ka Putini sõjaliste ponnistuste peamine logistikakeskus. Läbi poolsaare jõuavad rindele nii elavjõud, tehnika, laskemoon kui ka kütus.