FOTOD | Eestisse jõudnud Lexuse uusim kompaktmudel LBX

LBX (Lexus Breakthrough Crossover) esimene Lexuse mudel, mis on ehitatud väikeautode globaalse arhitektuuri platvormi GA-B variatsioonile. Platvormi eesmärgiks on pakkuda kerget ning samas jäika keret ja madalat raskuskeset.

LBX-i jõuallikaks on 1,5-liitrine kolmesilindriline mootor. Auto kasutab elektrilist AWD nelikveosüsteemi, kus on tagasillale paigutatud täiendav elektrimootor. Kohapealt startides, kurvides või madala haardumisega pindadel sõites suunab süsteem veojõu automaatselt tagaratastele, aidates hoida sõidukit stabiilsena. Täishübriidsüsteemi maksimaalne võimsus on 136 hj maksimaalse pöördemomendiga 185 Nm.