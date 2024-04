Müügile saabus E85 ehk 85% etanoolisisaldusega kütus

E85 on eriti autoentusiastidele tuttav ühend, seda küll peamiselt seadistamise ja võimsusekasvu kontekstis. Alexela pakub seda peamiselt keskkonnakaalutlustel:

„Põhjamaades biolagunevatest jäätmetest toodetud etanoolkütus vähendab süsinikuheidet fossiilse bensiini kasutamisega võrreldes kuni 80%. Etanooli põlemine mootoris toimub tänu suuremale hapnikusisaldusele täielikumalt, mistõttu vähenevad oluliselt ka kõik õhuheitmed. Alexela pakutav E85 on tänu selle tootmise tehnoloogiale ning toormete valikule külmakindel ja kasutatav ka talvel.“

Kes soovivad E85 oma autos kasutada, peavad aga veenduma, et see üldse Sinu autole sobilik on. Kes oma auto spetsiaalselt selleks ümber ehitanud on, teab niikuinii, kuid paljudel autodel on see võimekus ka tehasest.

Mitmed, eriti just USA turu autod on võimelised etanooli „seedima“ ning sellisel juhul on need varustatud sildiga Flex Fuel. Enne E85 tankimist tuleb kindlasti veenduda, et Sinu auto on üks neist.

Flex Fuel ehk maakeeli paindlik kütus tähendab üldiselt, et auto on varustatud anduritega, mis tuvastavad kütuse etanoolisisaldust, kütusesüsteemiga, mis seda kannatab, ning vastavate korrektsioonitabelitega mootori juhtajus.

Viimased on vajalikud seetõttu, et E85 stöhhiomeetriline koefitsient ehk kütuse-õhu suhe optimaalseks põlemiseks on vahemikus 8,4-9,8. Bensiinil on see 14,7 ehk palju lahjem. See tähendab, et E85 kulub rohkem ja seetõttu peavad ka kütusepump ja pihustid suutlikumad olema, et mitte segu lahjaks ja mootorit detoneerima lasta.

Levinud on ka kuulujutud etanooli negatiivsest mõjust kütusesüsteemi komponentidele. Nendel kuulujuttudel on alust üldiselt vaid vanemate autode puhul (toodetud enne 1993. aastat).