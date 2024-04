Arheoloogid avastasid 15. sajandil hukkunud sõjalaevalt kasti Saksa palgasõdurite relvadega

Kuigi laeva veealuseid uuringuid on tehtud alates 2013. aastast, on suur osa sellel viibinud sõduritega seotud relvastusest üksikasjalikult uurimata jäänud. Uuringud on võimaldanud arheoloogidel rekonstrueerida ja analüüsida laeva pealisehitust ja andnud rohkem teavet laeva välimuse ja sõjalise potentsiaali kohta. Samuti aitas see leida ja dokumenteerida kaks laeva pardal olnud kahurivankrit ja relvakasti.