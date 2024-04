Jaapani politsei asetab poodidesse võltse maksekaarte, et hoiatada eakaid pettuste eest

Kaardid on märgistatud „Viirus Trooja hobuse eemaldamise maksekaardina“ ja „Maksmata arve hilinenud tasu maksekaardina“ ning need on loodud Jaapanis Fukui prefektuuris hoiatusmehhanismina.

Nende eesmärk on hoiatada eakamaid ohvreid, kes otsivad maksekaarte petturite juhiste järgi.

Fukui prefektuur kannatas eelmisel aastal mitmesuguste internetipettuste tõttu umbes 7,5 miljonit dollarit rahalist kahju. Käesoleva aasta jaanuaris esitati 14 kaebust seoses investeerimispettustega, mille hinnanguline kahju oli 700 000 dollarit.

Paigutades 34 kohaliku toidupoe elektroonilise raha sektsioonidesse võltskaarte, on Echizen politsei katsetanud uut meetodit, et võidelda petturitega.

Kaupluste töötajaid on teavitatud võltskaartide eesmärgist ja kui kliendid üritavad neid osta, selgitavad nad ostjale, et nad on sattunud pettuse sihtmärgiks.

Nii saavad õiguskaitseorganid ohvreid tuvastada ja petuskeeme edasi uurida.

Kohalik meedia Fukuishimbun teatel on see kontseptsioon alates eelneva aasta novembri lõpust aidanud juba vähemalt kahte vanemat meest, keda peteti arvama, et nende arvutid on nakatunud pahavaraga, ja keda peteti maksma tasu süsteemide puhastamise eest.

Konkreetsete sõnumite tõttu valivad ohvrid tõenäoliselt just need kaardid, uskudes, et tegemist on ettemakstud kaartidega, mis võivad aidata neil lahendada petturi esitatud probleemi.

Üks poetöötaja Yayoi Tanaka, kes aitas ühte kahest petetud inimesest, ütles, et võltskaartide abil on neid ostvatele inimestele lihtsam selgitada, et neid on petetud.