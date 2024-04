Ülikool on ületanud omaenda rekordi maailma suurima polümeerist 3D-printeri osas - uus printer on neli korda suurem kui eelmine masin.

Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0) suudab printida objekte, mis on kuni 29 meetrit pikad - umbes sinivaala pikkusega. See suudab printida kuni 227 kilogrammi materjali tunnis.