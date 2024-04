„Appi, teel on lumi ja löökaugud!“ ehk vinguviiulite võidukäik

Mul on meie politseinikest iga päev natuke rohkem kahju, sest ameerikalik “kutsun politsei ja lähen kohtusse” – suhtlemismudel levib Eestis nagu tuulerõuged lasteaias. Vahe on vaid selles, et kui haiguse läbi põdemine annab enamusele eluaegse immuunsuse, siis iga peeru peale politsei kutsumine muutub harjumuseks, mida õigustatakse laadis “mina maksan makse, nemad tehku oma tööd”.

Eriti markantne tuulerõugepuhang on liikluses. Kuigi avarii puhul tuleb PPA-d teavitada juhul, kui esineb oht inimeste elule, ei jõuta kokkuleppele või kahju saajat pole sündmuskohal, kutsutakse politsei tunnistajaks ka sajal muul juhul “igaks juhuks” või “kindlustus soovitas” või “raadios rääkis” jne. Kutsud politsei, et asi oleks ametlik – mis siin arusaamatuks jääb!?

Tundub absurdne!? Mitte siis, kui sul on kindlustusagent, kes soovitab “igaks juhuks ikka politsei kutsuda, et oleks ametlikult fikseeritud aeg ja koht, kus asi juhtus ja kindlustus ikka välja maksaks kahjud.” Kõik said aru, miks kasko on kasulik, eks.