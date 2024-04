ARVAMUS | Mariliis Savi: biojäätmete sorteerimise peamised probleemid ja eesmärgid on jäänud tagaplaanile

Euroopa Liit on liikmesriikidele ette andnud jäätmete ringlussevõtu piirmäärad, mille iga liikmesriik peab etteantud ajavahemiku jooksul saavutama. Riike, kus see piirmäär ei ole täidetud, ähvardab kopsakas rahatrahv. See trahv ei ole pelgalt ähvardus; riigid peavad need miljonid kuskilt kokku korjama, kuna ei ole suutnud õigeaegselt toimivaid süsteeme luua. Sellest on räägitud juba aastaid ja kuigi selle aasta algusest tegid kõik Eesti omavalitsused toidujäätmete kogumise kohustuslikuks, ei suudeta seda siiski piisavalt hästi korraldada.

Eestis vastutab jäätmete liikumise ja töötlemise eest omavalitsus. Kuidas ja milliseid jäätmeid sorteerima peab, on kajastatud omavalitsuste jäätmekavades, kuid kui paljud teostavad järelvalvet? Paljudel omavalitsustel puuduvad vajalikud teadmised ja oskused kogu jäätmesüsteemi nii toimima saada, et kõik jäätmetüübid oleksid puhtalt sorteeritud ja jõuaksid ringlusse. Peamine pudelikael on inimeste sorteerimisharjumuste kujundamine, sest see on tülikas, võtab köögis palju ruumi ja ei ole mugav, või puudub korteriühistul eraldi biojäätmete konteiner.

Kuidas sobitub palju kõneainet tekitanud biolagunev ja kompostitav kott jäätmeringlusse ja miks nii paljud Euroopa riigid on just selle lahenduse kasutusele võtnud? Mitmetes riikides läbi viidud uuringud on näidanud, et kompostitava koti kasutamine on teiste alternatiividega võrreldes kõige efektiivsem ja kulutõhusam. Inimesed on motiveeritud ja sorteerimine on lihtne, hügieeniline ning mis peamine – mugav. Kui jäätmete sorteerimine muutub liiga keeruliseks või räpaseks, eelistatakse seda mitte teha. Kompostitava koti võtmeks on selle hingav materjal koos ventileeritud anumaga. Selline kombinatsioon paneb toidujäätmed käärimise asemel kuivama, tänu millele on jäägid kerged ja ei haise. Toidujäätmetes sisaldub teatavasti 60–80% vedelikku, mis sobivas keskkonnas hakkab üsna kiiresti käärima. See protsess tekitab ebameeldiva lõhna ja niiskuse anuma põhjas, mis tekitab sorteerijas trotsi ning lihtsam ongi see toidujääde hoopis olmejäätmete hulka visata, kus see muude jäätmete seas ehk nii palju ebameeldivust ei tekitagi.