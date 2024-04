TUTTAV KÄEKIRI | Põhja-Pärnumaa Mädara luiteid ähvardab liivakarjääriks muutmine

Just sellel luitel tahab avada liivakarjääri Sokkel Karjäärid OÜ, mis on varem tuntust kogunud kohalikke šokeerinud kavatsusega avada lausa kolm karjääri Vääna-Jõesuu rannametsades. Plaanile selgelt vastu on nii Põhja-Pärnumaa vallavõim, kohalikud elanikud kui keskkonnarühmitus Mädara Mäed MTÜ.

Kohas, kuhu Sokkel Karjäärid tahab kopa maasse lüüa, et asuvadki Mädara luited, mis tuntud ka Ussipajumägedena. Tekkisid need viimase jääaja lõpus, umbes aastatel 12 000-9 600 eKr, mil seal paiknes Balti jääpaisjärve rannamoodustiste vöönd. Ja see vöönd on tõesti väärtuslik.