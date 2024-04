KUULA | Õpirändel käinud töötajad saavad sageli rohkem palka

„Sageli on õpirändel käiate tagasiside see, et nad said nii palju iseenda kohta teada, sest nad on mugavustsoonist väljas ja see on enesearengule väga kasulik,“ poetab Anna Gramberg vihje.

Margit Rammo selgitab, mida üldse mõeldakse karjääriteenuste all Eestis ning kuidas olla kindel, et küsimustega pöördutakse õige inimese poole. Saati siis, et karjääriteenuste maastik on muutunud väga kirjuks. Saatekülalised räägivad sellestki, miks üldse on karjääri kujundamisele vaja tähelepanu pöörata ning millal karjäär n-ö valmis saab? Õige vastus on, et ei saagi. Ja sestap on tänapäeva rahvusvahelistuvas maailmas üha enam oluline võime juurde õppida ja kohaneda. Mis toob ringiga tagasi õpirände juurde. Mis, nagu Margit Rammo välja toob, annab inimesele muuhulgas juurde enesekindlust ning uusi ideid, ent uuringud kinnitavad, et sageli usaldatakse õpirändel osalenud töötajatele ka rohkem vastutust ning nad saavad kõrgemat palka. Head kuulamist!