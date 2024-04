23. aprillil ilmusid sotsiaalmeediasse teated, et Ukraina armee on kaotanud Donetski oblastis Otšeretõne küla. Väidetavalt lahkusid Ukraina 115. mehhaniseeritud brigaadi võitlejad omavoliliselt positsioonidelt.

Sellest alates on Ukraina meedias ja sotsiaalmeedias otsitud süüdlasi. Kuid Ukraina kaitses olnud augule tekkis väga ohtlik situatsioon. Vene armee viis Otšeretõne juurde lahingusse reservis hoitud 55. motolaskurbrigaadi, ukrainlased tõid Otšeretõne juurde tagasi seda enne 115. mehhaniseeritud brigaadi hoidnud 47. mehhaniseeritud brigaadi ja reservist toodi kohale ka 100. mehhaniseeritud brigaad. 100. mehhaniseeritud brigaadi loetakse Ukraina armee nõrgimaks ja „tooreimaks“ brigaadiks, mis koosneb Ukraina territoriaalkaitse võitlejatest ja, mis formeeriti mehhaniseeritud brigaadiks alles selle aasta märtsis. 47. mehhaniseeritud brigaadi seevastu loetakse üheks Ukraina armee parimaks ja see on relvastatud moodsa lääne tehnikaga.