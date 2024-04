PROOVISÕIT | Mobilvetta KEA I 90 autoelamu – vabadus kui elustiil

Korter oli üsna mugav: mul oli olemas soe dušš, külmik, kaheinimesevoodi, diivan, televiisor ja mis kõige tähtsam – panoraamvaade parimale maastikule, mille juurde Fiati diiselmootor ja väike maastikusõit mind viia suutsid.

Autoelamu ilmus minu ellu taas, täpselt aasta pärast seda, kui ma nendega lähemalt tutvusin. Sain aru, et see kogemus on väärt kordamist, ja sain enda kätte 2023. aasta itaalia Mobilvetta KEA I 90 võtmed.

7,5 meetri pikkune ja peaaegu 3 meetri laiune maanteelaev mahutab (või isegi majutab?) 4 reisijat täielikus mugavuses. Kuid mul oli vaid üks kaasreisija ja tundmus piiramatust vabadusest, sest jällegi sõitsin oma kodus, ja Eestis võib iga parkimiskoht ööbimiskohaks saada.

Mobilvettat on raske hinnata tavalise auto seisukohalt. Siiski kasutasin ma seda lühidalt igapäevaautona. Sõitsin sellega poodi, tööle ja muude asjaajamiste raames. Kas selline kasutus on mugav? Ei, üldse mitte. Minu väikse MX-5 kõrval tundus KEA I 90 lõputult suur ja isegi paar päeva pärast sellega koos elamist tundsin ma iga kord väikest närveldust, kui pidin sellega oma asju ajama. Sellel autol on üks eesmärk – sõita rahulikus tempos tuhandeid kilomeetreid, pakkudes reisijatele mugavust ja öömaja.

Rahulikkus – see on väga täpne. Jah, van life’i elustiili armastavad inimesed räägivad, kuidas nad sõidavad oma autodega maanteedel 110+ km/h, kuid kahtlen, kas ületasin itaallasega kunagi 90 km/h. Sellega on imeliselt mugav sõita maanteel umbes 80 km/h, saades seejuures kütusekulu umbes 9 liitrit “sajale” ja omades samal ajal täielikku ülevaadet ümberringi toimuvale.