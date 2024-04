Uulu Põhikooli õpetaja Pärt Kukk: õpilastega tuleb olla aus ja kohelda neid võrdväärselt

Miks Teie arvates see saade oluline on?

See on üks väljund neile õpilastele, kes oskavad ja ka tahavad ennast proovile panna erinevates õppeainetes omandatud teadmiste ja oskustega. Samas tõstab ehk ka teiste huvi reaalainete vastu.

Kuna ma olen pärit maakohast, siis on tulnud õppida mitmes koolis. Keskkooli lõpetasin Kilingi-Nõmmes, tänapäevases mõistes põhikooli Surjus. Üks lemmikutest oli füüsika, sest see aine on nii lihtne ja loogiline. Põhikoolis meeldis ka tööõpetus.

Saan vastata täiesti ausalt, et juhuslikult. Hariduse ja kutse omandasin töö kõrvalt. Olen pidanud enne seda päris mitmeid ameteid. Peale keskkooli astusin küll Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, aga see jäi pooleli suuresti tänu selleaegsetele „punastele ainetele“ ja kohustusele osaleda rongkäikudes, nagu neid siis valitsejate meeleheaks korraldati.

Te aineteks on tehnoloogiaõpetus, loodusõpetus, füüsika, arvutiõpetus - kuidas te need kõik endale selgeks olete teinud?

Kas kõik just päris selge on, midagi uut tuleb pidevalt juurde ja peab ikka ennast täiendama ka. Eks ma olen selline iseõppija ja katsetaja. Tehnoloogiaõpetust olen ikka õppinud ka Tallinna Ülikoolis (avatud ülikooli raames), lisaerialaks oli informaatika, mul lausa diplom olemas. Füüsika on tulnud nagu iseenest, ehk olude sunnil, pole ju linnade koolideski füüsikuid vabalt valida, rääkimata siis maakoolist. Noh ja 7. klassi loodusõpetus põhineb suuresti füüsikal ja keemial, see on nagu ettevalmistav kursus edasiseks füüsika ja keemia õppimiseks.