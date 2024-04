Supervõimega füüsikaõpetaja Riina Murulaid: hindan korda ja süsteemi

Peab oskama põhjenda, miks on oluline see, mida me õpime - mõned teadmised on rakendusliku väärtusega, mõned seletavad lahti maailmas toimuvat, mõnda on jällegi vaja, et järgmistest teemadest aru saada. Kindlasti on ka fakte, rakendusi, nähtusi, mida on lihtsalt hea teada, et olla tark ja laia silmaringiga. Kui põhikoolis on oluline näidata just füüsika ägedamat poolt, et tekitada huvi, siis gümnaasiumis pead rohkem keskenduma teadmiste olulisusele meie praeguses ja tulevases elus.