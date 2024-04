Värske uurimus: õpilase perekonnanimi võib mõjutada tema hindeid koolis ja ülikoolis

USA Michigani ülikooli teadlased leidsid , et õpilaste hindeid mõjutab muu hulgas see, millises järjekorras õpetaja õpilaste töid kontrollib. USA-s tehakse seda reeglina tähestikulises järjekorras.

Uuringust selgus, et tudengid, kelle perekonnanimed algavad tähestiku nelja esimese tähega, said kõrgemaid hindeid, kuna töid hinnati pigem tähestikulises kui juhuslikus järjekorras. Erinevus osutus mitte eriti oluliseks – 100-pallisel skaalal vaid 0,3 palli. Kuid tuleb arvestada, et tähestiku viimastest tähtedega algava perekonnanimega õpilased said tööde kontrollimisel tähestikulises järjekorras samamoodi 0,3 palli võrra madalamaid hindeid. Nii on vahe juba 0,6 palli, mis ei ole otseselt seotud töö enda kvaliteediga. Teadlased märgivad, et sellest tulenev mõju võib kogu kursuse jooksul kuhjuda, mis mõjutab hiljem tudengite edasisi võimalusi.