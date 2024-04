Ahju ei mahu ja maas ei kõdune. Eestis on tekkimas hiiglaslike mõõtmetega saast, millega keegi esialgu midagi peale ei oska hakata – elektrituulikute tiivad

Eesti suurimal ja vanimal tuuleenergia tootjal Enefit Greenil peaks olema hetkeseisuga ligi 165 tuulikut ning vanim tuulik on Virtsus vanusega 22 aastat. See tähendab, et ainuuksi selle tootja tuuleparkides vuhab ringi 495 tiiba. Ja valmistatud on need loomulikult äärmiselt vastupidavatest ja keskkonnast sõltumatutest materjalidest.