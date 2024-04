INTERVJUU TEADLASEGA | Tartu ülikooli professor Tarmo Tamm: Eesti teadlastel on pakkuda uus lahendus minema visatud riiete taaskasutamiseks

Alles ülemöödunud nädalal inauguratsiooniloengu pidanud Tarmo Tamm rõhutab pea igal sammul, et alati tuleb kaaluda, kas polümeeride tootmiseks biotoorme kasutamine ikka on alati naftaga võrreldes keskkonda säästvam. Maapõuest uue süsiniku väljavõtmine ja ringlusse laskmine on küll halb, aga kui taastuva materjali tootmiseks tuleb hävitada vihmametsi ja transportida tooraineid kütust põletades kümnete tuhandete kilomeetrite kaugusele, siis on küsimusi õhus rohkem kui üks.

Tamm räägib, et näiteks ökopuuvillast poekotti peaksime kasutama 2500 korda, et teha tasa selle tootmiseks tekitatud keskkonnajälje erinevus võrreldes tavalise kilekotiga. Nii kaua ei pea vastu aga ükski kott. Arusaamatu on Eestis ka paljude teiste biolagunevate toodete, näiteks ühekordsete toidunõude müük, sest nende lagundamiseks vajalikke lahendusi Eestis pole.

Teeme mõisted selgeks. Millistele tingimustele peaks vastama üks aine, et teda võiks nimetada polümeeriks? Ja siis kõrvale loogiliselt küsimus: mis asi on monomeer?

Teaduses eristatakse väikeseid ja makromolekule ning polümeerid on makromolekulid, mis koosnevad korduvatest lülidest. Nad on üles ehitatud lülidest, mis aeg-ajalt korduvad. Mitte kõik lülid ei pruugi olla ühesugused, need võivad olla näiteks ka vaheldumisi ja igasuguses järjestuses – nagu elusolendite DNA, või valk, kus mingi aja tagant tuleb taas sama klots, näiteks lüsiin või muu aminohape valgus. Need korduvad lülid pärinevad monomeeridest ja nendest monomeeridest üldiselt polümeer kokku pannakse, kas siis looduse poolt või tehnoloogiliselt.

Igast väikesest molekulist polümeeri luua ei saa. Vee molekul on näiteks küll väga väike, aga me neid polümeriseerida ei saa. Nii et vee molekul ei ole monomeer.

Polümeere iseloomustab korduvuse kõrval ka väga suur molekulmass – monomeeride juppe on neis molekulides ikkagi sadu või isegi miljoneid, nagu on nukleotiide DNAs.

Millised polümeeride füüsikalised omadused inimesi kõige enam huvitavad?