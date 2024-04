KUULA | „Istmesoojenduse“ 198. osa: parklakõksu põhjustajal pole põgenemiseks ühtki ettekäänet

Selle jaoks on meil külas IIZI liikluskindlustuse tootejuht Triin Kääramees ja kaskokindlustuse tootejuht Kristiina Ritson.

Alustame ajaloost - kuidas käis kindlustuslepingu sõlmimine 90ndatel ja mis praeguseks muutunud on? Liigub linnalegend, et liikluskindlustus hakkab kehtima alles päev pärast internetis sõlmimist - vastab see tõele?