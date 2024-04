Uued andmed: Tesla Optimuse robot võib müügile jõuda juba 2025. aastal

Tesla humanoidrobot Optimus on endiselt arendusjärgus, kuid see võidakse müüki panna juba 2025. aasta lõpuks. Reutersi andmetel pakkus ettevõtte tegevjuht Elon Musk investoritega vesteldes välja, et robot suudab Tesla tehases ülesandeid täita selle aasta lõpuks. Muski sõnul on Tesla humanoidrobotite arendajate seas parimal positsioonil, et saavutada masstootmine tänu tehisintellekti tõhusale tööle.