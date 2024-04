2021. aastal asutatud H2Electro on spetsialiseerunud suure tõhususega kõrgtemperatuursete tahkeoksiid elektrolüüsielementide (cell) tootmisele. Neist elementidest virna kokkupanemisel tekib võimalus toota vesinikku kõige suurema efektiivsusega. Keraamiliste kihtidega üksikelement on välja arendatud koostöös Tartu Ülikooli keemia instituudiga. Selle eeliseks on ka väärismetallide puudumine koostises.