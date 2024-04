„Meteoroloogiliste andmete analüüside põhjal on viimasel kolmel aastal olnud 84 päeva ehk 107 korda, kus pilvekõrgus on olnud väga madal või rajanähtavus minimaalne. Nendel päevadel on olnud 77 seesugust Tallinna lennujaama saabuma pidanud lendu, millel on tulnud ilmastikutingimuste tõttu ümber suunduda või on tulnud lend tühistada. Seetõttu on omandatud sertifikaat meile oluline, sest see võimaldab õhusõiduki meeskonnal heitlikes ilmastikuoludes maandumise üle teadlikumalt otsustada,“ sõnas Tormi.