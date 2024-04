Iga päev pea 6000 eurot vastu tuult: Antarktika vulkaan purskab viimased 50 aastat kullatolmu

Antarktikas asuv aktiivne vulkaan paiskab iga päev atmosfääri kulda. Ekspertide hinnangul väljub vulkaanist igapäevaselt 5600 euro ehk 6000 dollari väärtuses kulda. New York Post kirjutab, et Erebus, mis on üks Antarktika 138 aktiivsest vulkaanist, on tuntud selle poolest, et paiskab atmosfääri iga päev umbes 80 grammi kristalliseerunud kulda sisaldavat gaasi.