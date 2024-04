Kahe nädala pärast näeb ilmavalgust uus Apple Pencil 3

Cook jagab nimelt oma X-i postituses klippi kirjega „Pencil us in for May 7!“, mida eesti keelde ei olegi väga kerge panna. Siin see on:

Cook lisas postitusele ka pliiatsi emotikoni, mis kinnitab portaali 9to5mac.com hinnangul veelgi tõsiasja, et Apple toob 7. mail oma eriüritusel „Let Loose“ välja uued iPadid ja potentsiaalselt ka uue Apple Pencili.

Viimati tõi Apple uue põlvkonna Apple Pencili turule 2018. aastal. Toona sai Apple Pencilit mati disaini, parema haarduvuse, uue topeltpuudutuse žesti ja magnetilise laadimise.

Uuel pliiatsil võib uuel Apple Pencilil olla Find My integratsioon, mis aitaks kasutajatel hõlpsasti oma kadunud Apple Pencilit jälgida ja leida, nagu see töötab ka AirPodide ja AirTagide puhul. Mõned kuulujutud viitavad ka sellele, et Apple Pencil 3-l on vahetatavad magnetotsad.

9to5Mac on leidnud ka mitmeid tõendeid, mis viitavad sellele, et uus Apple Pencil toetab teatud tüüpi pigistamisžesti. Võimalik, et uus Apple Pencil suudab tuvastada, kui kasutaja vajutab pliiatsi pinnale, et teha kiireid toiminguid, näiteks lisada teksti või allkirja.

Muidugi on iPadi üritusel ka uued iPadid. Kuuldavasti tutvustab Apple nii uusi iPad Airi kui ka iPad Pro mudeleid. Kui iPad Air 6 sisaldab esimest korda M2-kiipi ja suuremat versiooni, millel on 12,9-tolline ekraan, siis uus iPad Pro töötab M3-kiibiga ning sellel on OLED-ekraanid ja õhem disain.

Lisaks on teateid selle kohta, et Apple on välja töötanud ümberkujundatud Magic Keyboardi, mis muudab iPadi traditsioonilise sülearvuti sarnaseks, loobudes praegusest ujuvast disainist.