22. märtsil toimus Moskvas Crocus City Halli kontserdimajas terrorirünnak, milles hukkus 145 inimest. Ründajad lasid osa neist maha, kuid suurem osa hukkus tulekahjus. Rünnaku eest võttis vastutuse rühmitus Islamiriik ehk ISIS. Selle terrorirünnaku kohta on esile toodud erinevaid veidraid nüansse. Muu hulgas seda, et ründajad kasutasid uusimaid Vene armee automaate AK-12, mis lasti masstootmisse alles 2018. aastal. AK-12 on kasutusel vaid Vene armee eliitüksustes ja neid kasutavad mõnede Kremli erasõjafirmade palgasõdurid.