Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko: tuleviku edu võti on talentides

Kui Te vaatate praeguseid „Rakett69“ noori ja mõtlete enda kooliajale, siis kas ja kuidas on noored muutunud?

Loomulikult on noored muutunud, nad on palju avatumad, maailm on lahti võrreldes selle ajaga, kui mina koolis käisin. Selles osas on ikka suur muutus. Õppimissoov on sarnane, noored ikka tahavad uusi asju teada teada, see ei kao kuhugi. Küsimus on lihtsalt võimalustes ja kuhu need kanaliseerida.

Mis koolis Te ise õppisite ja mis Teil kooliajast enim meelde on jäänud?

Ma õppisin Kohila keskkoolis, oma kodukohas, nüüd on see Kohila Gümnaasium. Tehnikahuvi oli see, mis on mind kogu aeg tiivustanud. Et sellele huvile rakendust leida ja pääseda esimeste arvutite juurde, siis selleks tuli päriselt vaeva näha ja mujalt neid võimalusi leida. Pidin tihti koolist ära jooksma, et oma huvidega tegeleda, aga saime kooliga kokkuleppele ja olen neile selle eest tänulik.

Millised õppeained Teile kõige rohkem meeldisid?

Aus vastus on, et mitte ükski. Kõik tuli ju ära teha ja ma ei oska eelistada ühte teisele, aga pigem tekitasid huvi aine vastu õpetajad. Selles mõttes on õpetajatel suur roll õpilaste kujundamisel.

Milline õpetaja pidi olema, et ta suudaks oma aine huvitavaks teha?

Õpetaja pidi olema just selline, kes suudab tekitada lainetusi. Ma võin omalt poolt tuua näiteid: füüsika-, keemia- ja matemaatikaõpetajad olid kõik erinevad isiksused. Keemia ei pakkunud mulle kunagi suurt huvi, kuid õpetajate kaudu tekkis see huvi. Füüsika tundus mulle loomuomane ning ma tundsin selle vastu iseseisvalt huvi. Kuid matemaatika võis olla selline, et õpetaja pidi looma olukorra, kus õpilased hakkaksid tundma huvi - oluline on mõista erinevaid pedagoogilisi võtteid. Õpetaja roll ei piirdu vaid mehaaniliste tundide läbiviimisega, vaid peaks pigem tekitama õpilastes huvi ja toetama nende arengut. See on oluline aspekt.

Kas Teil kooliõpilasena oli lihtne mõista, et mida hiljem elus päriselt vaja läheb nendest asjadest, mida te õpite?