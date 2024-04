Valus tõde biolagunevate kottide kohta: Eestis ootab neid tuline saatus, millel pole biolagunemisega mingit pistmist

Pole mingit kahtlust selles, et inimkond peab hoiduma uue süsiniku ringlusesse laskmisest nii palju kui vähegi võimalik ning see käib ka naftast toodetava polüetüleeni ja sellest valmistatavate kilekottide kohta. Liiatigi ei suuda loodus seda materjali hiljem kuidagi ära lagundada.

Nii on näiteks asutud üha enam kasutama nafta asemel kile toorainena maisitärklist ja selle osalusel valmistatud kotte nimetama biolagunevateks. Midagi kauakestvat sellest valmistada ei saa, kuna sellist toodet oskab loodus lagundada, ent oma koha on need biolagunevad tooted meie poelettidel leidnud. Paraku on üleminekuprotsess alanud suurte probleemide ja vastuseisuga.

Biolagunevad kilekottidesse jäetud jäätmeid ei ole võimalik tööstuslikult komposteerida, need tuleb biojäätmete ümbert eemaldada ka biogaasi tootmisel, Eestis ja meie lähipiirkonnas puudub tööstuslik biolagundamise tehnoloogia sootuks ning biokile eemaldamine toob ka täiendava kulu biojäätmete käitlemisse – need on Eesti prügimajandajate peamised seisukohad, miks nad paluvad neid kotte biojäätmete konteineritesse mitte panna.

Ja mis peamine: kogu biolagunevate kottide näol toodetud rohekraam läheb nende vahendusel Eestis tegelikult ahju. Ainus viis, mil neist tõesti rohekasu võib tekkida, on juhul, kui tavalise kilekoti asemel ostab boikoti eramaja omanik, kellel aias oma komposter olemas – tema vabaneb nii tõesti tervelt grammi nafta ehk uue süsiniku ringlusse võtmise süüst.

Keskkonnateenused: kõik see materjal suunatakse lõpuks ikka prügipõletuse jaama

„Pigem tuleks vältida sellise prügi juurde tootmist ja kasutada nutikalt ära jäätmete liigiti kogumiseks kõik see materjal, mis meil nagunii juba pakendina või kandekottidena kodus olemas on,“ on AS Eesti Keskkonnateenused juhatuse liige Bruno Tammaru otsekohene.